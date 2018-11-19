Высокие отношения: любовница убила сожителя за оскорбление бывшей гражданской жены

СЕГОДНЯ 16:29 2018-11-19T16:30:18+03:00

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Воронежские следователи передают в суд дело 34-летней женщины, заколовшей сожителя ножом.

Инцидент произошел в конце августа 2018 года в общежитии на ул.Матросова. Встретился "любовный треугольник": в гости к 40-летней бывшей гражданской жене пришел 36-летний мужчина с нынешней сожительницей. Правда, «высокие отношения» за бутылкой окончились трагедией.

Во время сабантуя между хозяйкой и бывшим возлюбленным произошел конфликт на бытовой почве: мужчина стал оскорблять и угрожать женщине. Тогда 34-летняя сожительница вступилась за хозяйку. Но кавалер не только не утихомирился, а наоборот, начал бить уже встрявшую в разговор любовницу. Та схватила кухонный нож и ударила сожителя в грудь. Мужчина умер на месте. Эксперты показали, что смерть наступила от повреждения легкого, сопровождавшегося массивной кровопотерей.

Дело передали в суд, сообщили в региональном следственном управлении СК России.