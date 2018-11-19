2018-11-19T17:08:16+03:00
Происшествия

В центре Воронежа полиция догоняла пьяного водителя "Мерседеса"

По странной траектории машина неслась в сторону Плехановской
Юлия ТЕРНОВА
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В воскресенье, 18 ноября, полицейские устроили погоню за "Мерседесом", который привлек внимание странной траекторией движения. Иномарка петляла по проезжей части на улице Кольцовской, двигаясь со стороны улицы Ворошилова в направлении Плехановской. Стражам порядка удалось остановить автомобиль. За рулем оказался выпивший 34-летний водитель. В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что в полиции составили четыре административных дела. Во-первых, за отказ остановиться по требованию правоохранителей. Во-вторых, за сам факт пьяного вождения. К тому же, у мужчины не было при себе водительских прав - это тоже нарушение КоАП. Наконец, у воронежца отсутствовала страховка.

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