Житель Воронежской области хранил в трехлитровых банках 3 кило марихуаны

СЕГОДНЯ 15:48 2018-11-19T15:50:05+03:00

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У жителя поселка Анна обнаружили крупный запас наркотиков. В доме у 54-летнего безработного изъяли пять стеклянных 3-литровых банок, а на чердаке мешок с травой, похожей на коноплю. Экспертиза показала, что засушенные растения - марихуана, общий вес изъятого наркотического средства потянул на 3,16 кг, а это является крупным размером.

Подозреваемый признался, что в августе текущего года на заброшенной свалке он обнаружил и сорвал дикорастущую коноплю, высушил ее и собирался использовать для личного употребления. За незаконное хранение наркотических средств мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.