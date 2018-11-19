В Воронеже пропала 16-летняя девушка

СЕГОДНЯ 15:43 2018-11-19T17:54:04+03:00

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В Воронеже и области ищут 16-летнюю Лауриту Лиманскую. Она ушла из дома в поселке Новая Усмань в минувшее воскресенье, 18 ноября. Как сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт", родственники девушки предполагают, что она могла отправиться в Саратов, но подтверждений этому нет.

Вот приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения была одета в черную куртку, черную юбку и черный свитер. Если вы могли видеть Лауриту или владеете какой-то информацией, сообщите об этом в "Лиза Алерт" по номеру под фото или позвоните в службу 112.