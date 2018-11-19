2018-11-19T15:22:37+03:00
Звезды

В 2019-м в Воронеже могут провести федеральный конкурс детских духовых оркестров

Такое предложение внесли на Санкт-Петербургском форуме
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Положительный опыт Воронежской области в воспитании музыкантов духовых оркестров могут использовать на федеральном уровне. В частности, благодаря успешной практике региона по развитию конкурсного духового движения (в 2018-м фестиваль «Воронежские духовые ассамблеи» собрал более 600 юных музыкантов), в столице Черноземья в 2019-м могут провести Всероссийский конкурс детских духовых оркестров страны. С таким предложением выступил на пленарном заседании Ассоциации «Духовое общество» имени Валерия Халилова президент Ассоциации Михаил Брызгалов. Оно прошло в Санкт-Петербургской капелле в рамках Культурного форума.

Зампред Правительства РФ Ольга Голодец, кстати, сообщила, что в рамках нацпроекта «Культура» для оркестров музыкальных школ и училищ приобретут полные комплекты духовых инструментов. В стране намерены популяризовать деятельность духовиков. На Дальневосточном экономическом форуме проведут презентацию сводного духового оркестра молодых музыкантов. А также подготовят программу музыкального образования для юных духовиков, создадут электронную нотную библиотеку для духовых инструментов. Участники заседания обсудили и предложения по увековечению памяти дирижера Валерия Халилова, который погиб вместе с артистами хора имени Александрова в авиакатастрофе в Сочи.

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