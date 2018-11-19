Под Воронежем сотрудница магазина будет отвечать по уголовному кодексу за продажу пива школьнице

СЕГОДНЯ 14:55 2018-11-19T14:56:26+03:00

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В Воронежской области продавца поймали на продаже пива школьнице. Накануне в Калаче полицейские проводили рейд и заметили девочку-подростка, которая несла полуторалитровую бутылку пива. Сотрудники МВД уточнили возраст девочки. Оказалось, ей 16 лет. Она рассказала, где купила пиво. На месте выяснилось, что продавец этого магазина уже продавала алкоголь несовершенолетним, за что выплатила штраф - 30 тысяч рублей. Теперь же, когда женщину поймали на продаже спиртного ребенку, против нее возбудили уголовное дело - по статье 151.1 УК РФ.

- Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года, - уточнили в пресс-службе полиции.