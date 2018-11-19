Губернатор Воронежской области возьмет себе в зампреды главу Нововоронежа

СЕГОДНЯ 14:31 2018-11-19T18:08:20+03:00

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Сегодня 19 ноября на еженедельном планерном совещании в правительстве Воронежской области губернатор Александр Гусев рассказал, что в ближайшее время возьмет к себе на площадь Ленина, 1 еще одного заместителя.

- В правительстве еще остаются две вакантные должности заместителя председателя. Ни для кого уже не секрет, что одну из них займет Сергей Честикин. Он будет курировать строительный блок, ЖКХ и дорожное хозяйство, - заявил Александр Гусев.

Тем временем буквально сегодня утром сайт регионального правительстве сообщил об очередных кадровых перестановках - теперь уже экс-главу управления региональной политики Сергея Соколва губернатор назначил своим заместителем. Пока что с приставкой и.о.