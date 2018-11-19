Фанаты воронежского «Факела»: «После матча с «Авангардом» в полицию увезли всю Южную трибуну»

СЕГОДНЯ 14:12 2018-11-19T17:54:28+03:00

Фанаты заявили, что не припомнят случая, когда в полицию отвозили всю Южную трибуну. Фото: Юрий КОЗЛОВ

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После дерби «Факела» с курским «Авангардом», в котором наша команда победила 3:2, полиция проявила невиданную активность. На планерке в правительстве Воронежской области прозвучала информация, что задержали 128 человек.

- Они поскромничали, на самом деле фанатов было около 200, - утверждает президент фан-клуба «Факел» Максим Коба. – На матче зажгли несколько единиц пиротехники. По слухам, на игру пришел генерал, руководитель воронежской полиции Михаил Бородин, и ему это очень не понравилось. После матча перекрыли выход с Южной трибуны, и всех, кто там был, погрузили в «ПАЗики» и отвезли в отдел полиции на улицу Чайковского. Там многих фанатов продержали до полуночи, были среди них и дети до 14 лет, их отпустили пораньше. Сняли отпечатки пальцев, потребовали объяснительные написать. Причем с несовершеннолетними эти действия проводили без присутствия их родителей и психологов. Хотя пап и мам, надо признать, о задержании предупредили.

- Собирается ли кто-то из задержанных подавать заявление в прокуратуру или обратиться в суд?

- Если только родители задержанных детей объединятся и сделают это. Но все понимают, какова перспектива подобного обращения.

В полиции оперативный комментарий по этой ситуации пока не дали.

Надо сказать, что пиротехническое шоу и вправду было внушительным. Однако визуальным эффектом и дымом все и ограничилось. В администрации Центрального стадиона профсоюзов сказали, что ущерб Южной трибуне нанесен, но не более обычного по итогам матча «Факела» - придется менять пять-шесть кресел.