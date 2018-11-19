Топ вакансий ноября в Воронеже возглавила вакансия главного бухгалтера с 80 тыс руб

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-19T14:02:18+03:00

Неплохо предлагают заплатить также программистам, директору магазина, инженеру в банке и менеджеру техсопровождения

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И в кризисное время в Воронеже можно найти достойную работу. В частности, аналитики портала Superjob выделили пять ноябрьских вакансий с зарплатой 50-80 тысяч рублей.

Больше всего предлагалось в ноябре за работу главного бухгалтера в крупной компании, занимающейся мебелью, - 80 тысяч рублей.

На втором месте рейтинга по уровню зарплаты - программист 1С 7.7, за эту должность предлагают заплатить от 78 тысяч рублей.

От 50 тысяч предлагают директору магазина одежды в торговом центре в самом сердце города.

Инженеру-эксперту в банке за контроль дефектов импортной с\х техники, грузовых автомобилей и технологического оборудования предлагают от 50 тысяч рублей.

Такую же зарплату - от 50 тысяч рублей - предлагают и менеджеру технического сопровождения продаж в филиале фирмы-дистрибьютора электротехники.