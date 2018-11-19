2018-11-19T14:23:07+03:00
Общество

Воронежский облздрав: «Медики не обязаны сообщать о смерти пациентов их родным»

В департаменте здравоохранения дали комментарий по случаю с умершим бизнесменом, дочь которого два дня не знала о смерти отца
Юрий КОЗЛОВ
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В департаменте здравоохранения пояснили, как обстоят дела с информацией о смерти пациентов.В департаменте здравоохранения пояснили, как обстоят дела с информацией о смерти пациентов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В воронежском облздраве ответили на запрос по поводу смерти 56-летнего бизнесмена из Лосево Олега Осинина в областном противотуберкулезном диспансере. Напомним, его дочь Елена рассказала «КП», что отец лег на обследование по поводу затемнения в легких, а затем, после биопсии, 11 октября пожаловался на то, что раздулся как хомяк. 16 октября Елене позвонили из морга и попросили забрать тело отца, который умер уже два дня назад. Медики на вопрос девушки, почему ей не позвонили, заявили, что дали телеграмму. Елена утверждает, что она не приходила.

В департаменте здравоохранения заявили, что о ходе операции могут рассказывать только родственникам умерших и сотрудникам правоохранительных органов. В то же время в ведомстве сообщили, что по закону медики вообще не обязаны сообщать о смерти пациентов их родным. И 15 октября из диспансера направили Елене телеграмму о смерти ее отца фактически по доброй воле. А вот позвонить медики времени, видимо, не нашли.

В облздраве также пояснили, что тела умерших, за которыми не обратились родственники, предают земле через три дня после установления причины смерти сотрудники специальной службы по вопросам похоронного дела.

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