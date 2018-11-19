2018-11-19T13:01:31+03:00
Происшествия

В воронежском гипермаркете обиженный за увольнение сотрудник украл бутылку рома, размахивая травматическим пистолетом

Теперь за разбой ему грозит до 10 лет заключения
Ярослав ИВАНОВ
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Обиделся не на шутку. В одном из гипермаркетов пьяный посетитель украл алкоголь, угрожая работникам предметом, похожим на пистолет. Мужчина взял с полки бутылку рома и пошел к выходу, не расплатившись. Пытавшимся его остановить охранникам, он пригрозил оружием. Оперативники быстро задержали грабителя: сотрудники торговой точки опознали в нем бывшего сослуживца. 35-летний подозреваемый признался, что действовал под влиянием спиртного и обиды на администрацию гипермаркета - по его мнению, его несправедливо уволили.

Теперь ему придется ответить за разбой. Мужчине грозит до 10 лет заключения.

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