2018-11-19T12:55:37+03:00
Общество

Воронеж занял четвертое место по доступности работы для пенсионеров

Наш регион опередили Москва, Питер и Московская область
Юлия ТЕРНОВА
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РИА Новости подготовили рейтинг о привлекательности рынка труда для пенсионеров в РФ. Это острая тема в связи с повышением пенсионного возраста и введением наказания для работодателей за увольнение людей, чей возраст подходит к началу выплат. Воронежская область по благоприятности для поиска работы на пенсии заняла четвертое место в стране.

Аналитики присуждали места в соответствии с индексом, который высчитывался, исходя их следующих показателей в регионе: уровень оплаты труда пенсионеров, уровень занятости людей пенсионного возраста, доля безработицы среди пенсионеров, простота поиска работы для пенсионеров, соотношение зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе, численность пенсионеров, продолжительность жизни после выхода на пенсию, общую емкость и развитость рынка труда в субъекте РФ,климат в качестве оценки комфортности работы и жизни в регионе.

Первое место в рейтинге занимает Москва, второе - Санкт-Петербург, у которых индекс составил 76,8 и 74,5 балла соответственно. Третье место по индексу занимает Московская область, где значение индекса составляет 64,4 балла. На четвертом месте находится Воронежская область с результатом в 59 баллов. Аутсайдерами же рейтинга оказались национальные республики РФ.

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