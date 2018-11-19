2018-11-19T12:02:27+03:00
Происшествия

Спасатели: воронежцы вывели детей кататься на коньках по тонкому льду водохранилища

В службе спасения предупреждают, что толщина ледяного покрова совсем недостаточна для такого риска
Юлия ТЕРНОВА
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Обычно в МЧС сообщают о безопасной толщине льда - в основном, делают это для рыбаков. Пока лед слишком тонкийОбычно в МЧС сообщают о безопасной толщине льда - в основном, делают это для рыбаков. Пока лед слишком тонкийФото: Олег УКЛАДОВ
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Накануне в соцсетях быстро распространилась новость о том, что по водохранилищу на коньках каталась беззаботная девушка. Горожане были, мягко говоря, удивлены этой беспечностью: в ноябре не бывает настолько прочного льда, чтобы можно было без опаски ходить по нему. Когда ледостав завершен, в службе спасения обычно сообщают для любителей зимней рыбалки, что выход на лед безопасен. Но без средств самоспасения все равно не рекомендуют находиться на водоемах.

Спасатели прокомментировали поведения неизвестной и рассказали о еще одном подобном случае. В районе Северного моста безответственные взросыле вывели на лед детей - тоже для экстремального катания. Это при том, что под мостами даже в самые суровые морозы бывают промоины.

- Между тем, лед на водоеме только появился и его толщина - не больше трех сантиметров, повсюду промоины. Помните, минимальная безопасная толщина льда для передвижения одного человека составляет от семи до десяти сантиметров, для передвижения группой - еще больше. Не рискуйте жизнью. НЕ ВЫХОДИТЕ на неокрепший лед. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112, - взывает к благоразумию горожан управление по ГО и ЧС.

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