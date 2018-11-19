Из Воронежа на Гоа можно будет летать прямым рейсом
Первый перелет назначен на 30 ноября
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Авиакомпания "Азур Эйр" собирается открыть прямые рейсы из Воронежа на Гоа. Первый полет состоится в среду, 30 января. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Андрей Шагунов - советник гендиректора ООО УК "Авиасервис", управляющей воронежским аэропортом.
Улететь в Индию из местного аэропорта можно будет на лайнерах Boeing 757. Рейсы будут повторяться с частотой один раз в десять дней. Добираться по воздуху по теплых краев придется почти восемь часов, а именно - 7 часов 45 минут.