Губернатор Воронежской области назначил себе еще одного зама

СЕГОДНЯ 10:47 2018-11-19T14:18:45+03:00

Сергей Соколов пока находится в статусе и.о.

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В понедельник, 19 ноября, Александр Гусев назначил и.о. заместителя губернатора Сергея Соколова. Приставку, видимо, уберут депутаты на ближайшем заседании парламента.

Сергей Анатольевич перешел на этот пост с должности руководителя управления региональной политики. Также он был заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства.

Как отметил губернатор, Сергей Соколов на новом месте будет курировать управление внутренней политики, работу с муниципалитетами, взаимодействие со СМИ и другие направления.

Справка «КП»

Сергей Соколов родился 24 июля 1979 г. в Воронеже.

В 2001 г. закончил юридический факультет ВГУ, в 2003 г. – Институт переподготовки и повышения квалификации сотрудников ФСБ России.

С 2003 по 2009 гг. проходил службу в Управлении ФСБ России по Воронежской области.

С 2009 г. по апрель 2012 г. – заместитель руководителя управления экспертной и контрольной работы правительства Воронежской области.

С апреля по декабрь 2012 г. – заместитель руководителя управления региональной политики правительства Воронежской области.

25 декабря 2012 г. назначен на должность руководителя управления региональной политики правительства Воронежской области.

10 января 2017 г. переведен на должность заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области - руководителя управления региональной политики.