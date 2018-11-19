2018-11-19T11:51:44+03:00
Общество

Стилист из Воронежа теперь ведет свое шоу на российском телеканале

"Кто бы мог подумать, что у мальчика, рожденного в Воронеже, будет свое именное шоу", - написал он у себя в соцсетях
Юлия ТЕРНОВА
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Александр Рогов во время визита в Воронеж дает советы по стилюАлександр Рогов во время визита в Воронеж дает советы по стилюФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Известный в России стилист Александр Рогов и по совместительству уроженец Воронежа не сходит с экранов телевизоров, где без конца участвует во всевозможных программах о преображении. Теперь у фешн-гуру появилось собственное именное шоу на канале СТС, которое называется "Рогов. Студия 24". Для участия в передаче приглашают супругов, чьи отношения переживают кризис. Стилист не просто переодевает героев, а пытается освежить их чувства при помощи позитивных перемен во внешнем виде.

В своем "Инстаграме" Александр написал:

- Кто бы мог подумать, что у мальчика, рожденного в Воронеже, будет свое именное шоу на развлекательном канале!

Поясним, что, родившись в столице Черноземья в 1981 году, знаток моды переехал с родителями в Тулу, как только ему исполнился год. Тем не менее, воронежцы помнят и знают своего знаменитого земляка, а сам известный стилист, кажется, совсем не стыдится своего происхождения.

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