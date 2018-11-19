2018-11-19T09:59:05+03:00
Происшествия

В Воронеже нашли пропавшего 14-летнего подростка

Его обнаружили вечером 18 ноября
Юлия ТЕРНОВА
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В Воронеже благополучного завершились поиски 14-летнего Дениса Колядченко. О том, что парень пропал и не выходит на связь, затрубили волонтеры "Лиза Алерт" и представители СМИ в субботу, 17 ноября. В тот же день школьник ушел из дома. Для его поисков на местности даже звали на помощь добровольцев.

Сегодня стало известно, что Дениса нашли живым и здоровым и вернули домой. Это произошло еще вечером в воскресенье, 18 ноября. Об этом сообщают поисковики.

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