2018-11-19T09:13:18+03:00
Происшествия

На Богдана Хмельницкого насмерть сбили парня: в Воронеже ищут свидетелей

Молодой человек сразу погиб под колесами "Ленд Ровера", а его спутница попала в больницу
Юлия ТЕРНОВА
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В Воронеже родственники погибшего в ДТП 26-летнего молодого человека начали поиски свидетелей случившегося. Напомним, что в ночь с 15 на 16 ноября, около полуночи, на улице Богдана Хмельницкого "Ленд Ровер" сбил двух пешеходов - 24-летнюю девушку и 26-летнего парня. По данным пресс-службы полиции, они якобы пересекали дорогу вне "зебры". Парень скончался на месте до приезда скорой помощи, а девушка с попала в больницу.

Записи с видеорегистраторов и свидетельских показаний пострадавшая сторона попросила через паблик "Типичный Воронеж":

- Нужна помощь. 16 ноября 2018 года на ул. Богдана Хмельницкого на остановке Техникум произошло ДТП в 00:02 ночи погиб молодой парень. Любая информация, видео с регистраторов.

Автор этого поста попросил связаться с ним через личные сообщения.

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