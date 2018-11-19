На Богдана Хмельницкого насмерть сбили парня: в Воронеже ищут свидетелей

СЕГОДНЯ 09:12 2018-11-19T09:13:18+03:00

Молодой человек сразу погиб под колесами "Ленд Ровера", а его спутница попала в больницу

Изменить размер текста: A A

В Воронеже родственники погибшего в ДТП 26-летнего молодого человека начали поиски свидетелей случившегося. Напомним, что в ночь с 15 на 16 ноября, около полуночи, на улице Богдана Хмельницкого "Ленд Ровер" сбил двух пешеходов - 24-летнюю девушку и 26-летнего парня. По данным пресс-службы полиции, они якобы пересекали дорогу вне "зебры". Парень скончался на месте до приезда скорой помощи, а девушка с попала в больницу.

Записи с видеорегистраторов и свидетельских показаний пострадавшая сторона попросила через паблик "Типичный Воронеж":

- Нужна помощь. 16 ноября 2018 года на ул. Богдана Хмельницкого на остановке Техникум произошло ДТП в 00:02 ночи погиб молодой парень. Любая информация, видео с регистраторов.

Автор этого поста попросил связаться с ним через личные сообщения.