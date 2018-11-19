2018-11-19T08:53:50+03:00
Общество

Воронежцев попросили собрать теплые вещи для детей из нуждающихся семей

Ботинки, куртки и носки можно принести в офис "Общих детей"
Юлия ТЕРНОВА
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В благотворительной организации "Общие дети" решили устроить сбор теплых вещей для ребят из малообеспеченных семей. Как правило, зимняя одежда стоит самых больших вложений, именно поэтому на ее покупку у родителей в сложной ситуации может не хватать денег.

- Принимаем новые и б/у в хорошем состоянии одежду, обувь для детей до 10 лет. Курточки, теплые вещи, ботиночки, сапожки , колготки, носочки, - написали в официальной группе организации. Вот куда можно принести все это: улица Геров Сибиряков, 79. Здесь располагается офис "Общих детей".

График работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00, в субботу с 10.00 до 15.00. Телефоны: 222 01 52, 8 952 557-05-13.

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