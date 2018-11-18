Главный тренер «Авангарда» Игорь Беляев: «Не ожидал от своих игроков, что они могут дрогнуть»
После проигрыша «Факелу» 2:3 главный тренер «Авангарда» Игорь Беляев выглядел сурово
- Не ожидал от своих игроков, что они могут дрогнуть, - сказал он. – «Факел» вышел на поле более мотивированным. Результат был фактически сделан в начале матча, потом немного выравняли игру, забили, потом тут же снова пропустили. Такой матч зрителям, наверное, нравится. Но что касается меня, то неприятно удивило много невынужденных ошибок в обороне, потерь при начале атаки, мяч доставляли не туда, куда планировали при подготовке к матчу. Вначале шла быстрая игра, во втором тайме она несколько замедлилась. Было тяжело взломать оборону «Факела».
- Есть у вашей команды задача выйти в стыковые игры?
- Есть задача – ближайший матч с «Зенитом-2». Глобальных целей нет, только локальные.
- Обилие желтых карточек – следствие напряжения дерби?
- Да нет, это скорее журналисты подогревают страсти. Мы в каждом матче настраиваемся на хорошую борьбу.