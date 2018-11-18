2018-11-18T22:41:08+03:00
Спорт

Главный тренер «Авангарда» Игорь Беляев: «Не ожидал от своих игроков, что они могут дрогнуть»

В матче с воронежским «Факелом» его неприятно удивило качество игры в обороне
Юрий КОЗЛОВ
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Игорь Беляев жестко раскритиковал действия своих игроков в обороне.Игорь Беляев жестко раскритиковал действия своих игроков в обороне.Фото: кадр с видео youtube.com
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После проигрыша «Факелу» 2:3 главный тренер «Авангарда» Игорь Беляев выглядел сурово

- Не ожидал от своих игроков, что они могут дрогнуть, - сказал он. – «Факел» вышел на поле более мотивированным. Результат был фактически сделан в начале матча, потом немного выравняли игру, забили, потом тут же снова пропустили. Такой матч зрителям, наверное, нравится. Но что касается меня, то неприятно удивило много невынужденных ошибок в обороне, потерь при начале атаки, мяч доставляли не туда, куда планировали при подготовке к матчу. Вначале шла быстрая игра, во втором тайме она несколько замедлилась. Было тяжело взломать оборону «Факела».

- Есть у вашей команды задача выйти в стыковые игры?

- Есть задача – ближайший матч с «Зенитом-2». Глобальных целей нет, только локальные.

- Обилие желтых карточек – следствие напряжения дерби?

- Да нет, это скорее журналисты подогревают страсти. Мы в каждом матче настраиваемся на хорошую борьбу.

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