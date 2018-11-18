2018-11-18T22:09:08+03:00
Спорт

Сергей Волгин: «В зимний перерыв нам обязательно надо усиливаться»

Главный тренер воронежского «Факела», подводя предварительные итоги первой половины сезона, упомянул про короткую скамейку запасных
Юрий КОЗЛОВ
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Сергей Волгин поблагодарил игроков и в то же время сказал, что команде нужно усиление.Сергей Волгин поблагодарил игроков и в то же время сказал, что команде нужно усиление.Фото: кадр с видео youtube.com
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После трудной победы над курским «Авангардом» - 3:2 главный тренер «Факела» Сергей Волгин поблагодарил своих игроков:

- Они проявили характер, бойцовские качества, самоотдачу в матче с сильной командой, которая не зря находится на третьем месте в ФНЛ. На этом отрезке сезона у нас, наверное, еще не было такой нервной напряженной игры. Турнирное положение заставляло нас играть в открытый футбол. Игру неплохо начали, забили два хороших мяча, но потеря концентрации и, как следствие, два пропущенных гола заставили понервничать.

Отдельно хочу сказать спасибо болельщикам, которые нас поддерживали даже в провальных матчах (а их, что греха таить, было немало).

Домашние игры у нас в этом году завершились. Подводя итоги, можно сказать – нам не хватало стабильности – могли обыграть солидные команды, такие как «Нижний Новгород» и вот сейчас «Авангард», а потом потерять очки в играх с теми, кто послабее. Сказывалась и короткая скамейка запасных – в зимний перерыв однозначно будем ставить вопрос об усилении состава.

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