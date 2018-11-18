Сергей Волгин: «В зимний перерыв нам обязательно надо усиливаться»
После трудной победы над курским «Авангардом» - 3:2 главный тренер «Факела» Сергей Волгин поблагодарил своих игроков:
- Они проявили характер, бойцовские качества, самоотдачу в матче с сильной командой, которая не зря находится на третьем месте в ФНЛ. На этом отрезке сезона у нас, наверное, еще не было такой нервной напряженной игры. Турнирное положение заставляло нас играть в открытый футбол. Игру неплохо начали, забили два хороших мяча, но потеря концентрации и, как следствие, два пропущенных гола заставили понервничать.
Отдельно хочу сказать спасибо болельщикам, которые нас поддерживали даже в провальных матчах (а их, что греха таить, было немало).
Домашние игры у нас в этом году завершились. Подводя итоги, можно сказать – нам не хватало стабильности – могли обыграть солидные команды, такие как «Нижний Новгород» и вот сейчас «Авангард», а потом потерять очки в играх с теми, кто послабее. Сказывалась и короткая скамейка запасных – в зимний перерыв однозначно будем ставить вопрос об усилении состава.