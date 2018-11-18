Воронежский «Факел» в голевой перестрелке одолел курский «Авангард»

СЕГОДНЯ 21:36 2018-11-18T21:36:47+03:00

Поводов для радости у игроков "Факела" в матче с "Авангардом" было много. Фото: с сайта ФК "Факел"

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Все голы в этом матче были забиты в первом тайме. Хозяева огорошили соседей по Черноземью стартовым натиском. На 10 минуте разыгравшийся в последнее время Михаил Афанасьев четким ударом из штрафной открыл счет. Не успели гости опомниться, как после навеса того же Афанасьева Сандро Цвейба точно ударил головой в правый угол, снова огорчив бывшего вратаря «Факела» Саутина – 2:0.

Куряне не сдавались – на 31 минуте Андрей Батютин четко завершил атаку по центру – 2:1. Тут принялся за дело капитан «Факела» Игорь Лебеденко. На 34 минуте он завершил быструю атаку ударом в касание – Саутин коснулся мяча, но гол предотвратить не смог – 3:1. Лебеденко в гонке бомбардиров ФНЛ теперь делит третье – шестое место. На его счету десять голов. Правда, до Максима Барсова из «Сочи» далеко – у него точных выстрелов по воротам набралось 15.

На 38 минуте Аслан Дашаев вновь сократил отставание гостей до минимума – его удар головой Дмитрий Кортнев почти отбил, но мяч от штанги все-таки заскочил в ворота – 3:2. Во втором тайме счет не изменился. При этом более активны были футболисты «Факела». А когда на 78 минуте вторую желтую, а следовательно и красную карточку получил еще одни бывший игрок нашей команды Ильнур Альшин, все окончательно стало понятно.

«Факел» набрал 29 очков и поднялся на 13 место, от зоны вылета его теперь отделяет четыре очка, от стыковых матчей за выход в Премьер-лигу – шесть. Такая вот арифметика.

Следующий матч у «Факела» - на выезде в Новосибирске против «Сибири» 24 ноября. Игра стартует в 13.00 по московскому времени.