2018-11-18T20:03:28+03:00
Общество

Воронежцев научат читать выразительно

В среду в Никитинской библиотеке пройдет мастер-класс Александра Латушко
Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежских школьников, желающих принять участие в конкурсе юных чтецов «Живая классика - 2019», приглашают на мастер-класс заслуженного деятеля искусств, заслуженного артиста России Александра Латушко. Мероприятие пройдет на базе библиотеки им. И.С.Никитина в рамках недели «Живой классики» в среду 21 ноября в 15.00.

Участников мастер-класса познакомят с лучшими произведениями русской и зарубежной классики и новинками зарубежной литературы. К участию в ежегодном конкурсе выразительного чтения приглашают школьников с 5 по 11 класс.

Также посетителей Никитинки в неделю «Живой классики» ждет выставка-просмотр «Вечно живая классика», обзор книг с прослушиванием отрывков аудио-книг и презентация конкурса юных чтецов.

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