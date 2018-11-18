2018-11-18T19:28:09+03:00
Происшествия

В Воронежском заповеднике с начала года зарегистрировали 551 нарушение

Чаще всего задержанные незаконно находились на охраняемой территории
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта Воронежского заповедникафото с сайта Воронежского заповедника
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С начала 2018 года сотрудники Воронежского заповедника имени В.Пескова зарегистрировали 551 случай нарушения природоохранного режима. Самыми распространенными случаями нарушений являются незаконные въезд и вход на территорию заказников «Воронежский» и «Каменная степь». Кроме того в поле зрения инспекторов попали лесорубы, охотники и рыбаки – нелегалы. В общей сложности с нарушителей взыскали 471 тысячу штрафов и нанесенного ущерба.

Нередки случаи задержания на охраняемой территории браконьеров. Так, например, во время одного из объездов инспекторы обнаружили у «гостей» заповедника заряженное гладкоствольное оружие 12 калибра, боеприпасы к нему, мешки, фара-искатель - снаряжение, необходимое для совершения незаконной охоты.

В другой раз неизвестные спилили в заказнике «Каменная степь» 22 дуба, посаженные еще Докучаевым и его сподвижниками. Однако злоумышленники не успели вывезти стволы. Тем не менее, ущерб природе заповедника нанесли колоссальный.

- По результатам выявленных нарушений подано 37 заявлений в полицию по фактам уголовно-наказуемых преступлений, - отметили в администрации заповедника.

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