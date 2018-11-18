2018-11-18T18:01:04+03:00
Общество

Митрополит Воронежский и Лискинский освятил новый храм

Церковь Петра и Павла недавно построили на улице Новосибирской
Елена ФЕДЯШЕВА
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В субботу, 17 ноября, глава Воронежской митрополии совершил великое освещение новопостроенного храма Петра и Павла, расположенного на улице Новосибирской, 29 А. Приход храма был образован в 2002 году, а первое богослужение во временном молитвенном доме прошло в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2002 года. Долгое время службы проходили в помещении железнодорожного вагончика.

- 19 июля 2003 года митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий освятил закладной камень в основание храма, - сообщили в пресс-службе Воронежской митрополии.

Храм на пустыре построили по просьбам жителей микрорайона и на средства прихожан церкви Петра и Павла.

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