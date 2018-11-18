В Воронеже неизвестные украли деревянную лавочку от подъезда
Момент похищения зафиксировала камера видеонаблюдения
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Трое неизвестных злоумышленников украли деревянную лавочку от подъезда дома №17 б на бульваре Пионеров. Момент похищения зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на здании. На кадрах видно, как трое молодых людей худощавого телосложения 20-25 лет, одетые в черные куртки и брюки, подхватили скамейку и быстро удалились в сторону парка. Не помогло даже то, что лавка была привязана к зданию с помощью троса.
Местные жители сообщают, что уличная мебель была выполнена из натурального дерева и обработана экологичными составами. Горожане просят возможных очевидцев помочь в поисках воров.