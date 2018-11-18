2018-11-18T16:32:27+03:00
Общество

В Воронежскую область поставят 25 оранжевых автобусов

На эти цели бюджет области выделит 95,3 миллиона рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Автобусы поставят в течение 20 дней с момента подписания контрактаАвтобусы поставят в течение 20 дней с момента подписания контрактаФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В Воронежскую область поступят 25 автобусов для междугородних рейсов. Протокол торгов , победителем которых стало ООО «Русский автобус – Поволжье» на сайте тендеров Воронежской области.

Первоначальная стоимость контракта составляла 95,79 миллионов рублей. Фирма – подрядчик выиграла тендер, предложив выполнить поставку почти на полмиллиона дешевле – за 95,3 миллиона.

Как следует из условий контракта, фирма автобусы будут оранжевого цвета и предназначены только для перевозки сидящих пассажиров. Срок исполнения контракта – 20 дней с момента подписания контракта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24