В Воронежскую область поставят 25 оранжевых автобусов

СЕГОДНЯ 16:32 2018-11-18T16:32:27+03:00

Автобусы поставят в течение 20 дней с момента подписания контракта Фото: из архива «КП»

На эти цели бюджет области выделит 95,3 миллиона рублей

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В Воронежскую область поступят 25 автобусов для междугородних рейсов. Протокол торгов , победителем которых стало ООО «Русский автобус – Поволжье» на сайте тендеров Воронежской области.

Первоначальная стоимость контракта составляла 95,79 миллионов рублей. Фирма – подрядчик выиграла тендер, предложив выполнить поставку почти на полмиллиона дешевле – за 95,3 миллиона.

Как следует из условий контракта, фирма автобусы будут оранжевого цвета и предназначены только для перевозки сидящих пассажиров. Срок исполнения контракта – 20 дней с момента подписания контракта.