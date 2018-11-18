В Воронежскую область поставят 25 оранжевых автобусов
На эти цели бюджет области выделит 95,3 миллиона рублей
Автобусы поставят в течение 20 дней с момента подписания контрактаФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:
В Воронежскую область поступят 25 автобусов для междугородних рейсов. Протокол торгов , победителем которых стало ООО «Русский автобус – Поволжье» на сайте тендеров Воронежской области.
Первоначальная стоимость контракта составляла 95,79 миллионов рублей. Фирма – подрядчик выиграла тендер, предложив выполнить поставку почти на полмиллиона дешевле – за 95,3 миллиона.
Как следует из условий контракта, фирма автобусы будут оранжевого цвета и предназначены только для перевозки сидящих пассажиров. Срок исполнения контракта – 20 дней с момента подписания контракта.