В Воронеже сгорела баня
Огонь за считанные минуты уничтожил постройку на улице Базовой
От бани остались одни головешки.Фото: из архива «КП»
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За несколько минут до полночи 17 ноября в службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Базовой в Левобережном районе Воронежа. Огонь полыхал в здании бани. На место отправились девять пожарных и три единицы техники. Им удалось в течение 15 минут потушить пламя. Однако от бани к этому моменту остались одни угли.
К счастью, ни посетители, ни персонал в результате ЧП не пострадали.
На месте происшествия работают специалисты, которые выясняют обстоятельства и причины.