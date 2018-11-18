2018-11-18T15:21:16+03:00
Происшествия

В Воронеже сгорела баня

Огонь за считанные минуты уничтожил постройку на улице Базовой
Елена ФЕДЯШЕВА
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От бани остались одни головешки.От бани остались одни головешки.Фото: из архива «КП»
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За несколько минут до полночи 17 ноября в службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Базовой в Левобережном районе Воронежа. Огонь полыхал в здании бани. На место отправились девять пожарных и три единицы техники. Им удалось в течение 15 минут потушить пламя. Однако от бани к этому моменту остались одни угли.

К счастью, ни посетители, ни персонал в результате ЧП не пострадали.

На месте происшествия работают специалисты, которые выясняют обстоятельства и причины.

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