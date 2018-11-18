В среду в Воронеже пройдет снег

СЕГОДНЯ 14:55 2018-11-18T14:56:10+03:00

21 ноября зима может нанести воронежцам первый визит Фото: из архива «КП»

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На новой неделе в Воронеже установится зимняя погода. Как сообщают синоптики, в ближайшие дни будет наблюдаться переменная облачность. Днем термометр покажет около нуля или -1. Ночью будет в районе четырех градусов мороза.

Из общей картины выбьется только среда. 21 ноября, на город опустится облачность и пройдет небольшой снег. Если прогнозы оправдаются, то этот день может стать первым визитом зимы.

Настоящий же снег нам обещают только после 25 ноября.