В среду в Воронеже пройдет снег
Всю неделю в области сохранится легкий мороз
21 ноября зима может нанести воронежцам первый визитФото: из архива «КП»
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На новой неделе в Воронеже установится зимняя погода. Как сообщают синоптики, в ближайшие дни будет наблюдаться переменная облачность. Днем термометр покажет около нуля или -1. Ночью будет в районе четырех градусов мороза.
Из общей картины выбьется только среда. 21 ноября, на город опустится облачность и пройдет небольшой снег. Если прогнозы оправдаются, то этот день может стать первым визитом зимы.
Настоящий же снег нам обещают только после 25 ноября.