Воронежцы выступают против исключения «Северного леса» из зеленого пояса города

СЕГОДНЯ 12:10 2018-11-18T12:11:01+03:00

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Воронежцы с помощью соцсетей распространяют призыв к горожанам прийти на публичные слушания по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса, защищенного от вырубки. Стало известно, что из списка территорий исключили «Северный лес». На обращение воронежцев с просьбой внести это популярное у горожан место отдыха, чиновники посоветовали попробовать подать такую заявку в гордуму уже после утверждения территории «Зеленого пояса».

Однако горожане не склонны доверять обещаниям чиновников и не соглашаются на такой вариант. Вместо этого в интернете начали распространять призывы прийти на общественные слушания и выразить протест против сокращения зеленой зоны отдыха.

Слушания состоятся 20 ноября 2018 года в 16.00 в здании ВГЛТУ. Желающие принять в них участие должны прийти с паспортом зарегистрироваться и проголосовать против решения властей.