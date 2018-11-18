2018-11-18T11:00:22+03:00
Происшествия

В субботу в одном селе Воронежской области в разных ДТП погибли два человека

Обе трагедии произошли в селе Заброды Калачеевского района
Елена ФЕДЯШЕВА
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В субботу в 20.50 в селе Заброды Калачеевского района 31-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21150» сбил пешехода, 67-летнео местного жителя. Пенсионер получил тяжелейшие травмы и умер на месте происшествия.

А через два часа в том же селе водитель «Фольксваген-Гольф», 37-летний местный житель, не справился с управлением. Машина опрокинулась в кювет. В результате ДТП погибла 48-летняя пассажирка иномарки.

По фактам ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествий.

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