В Саратовской области под поезд попал следовавший в Воронеж автобус

СЕГОДНЯ 09:10 2018-11-18T09:10:23+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, допустившего столкновение с товарным поездом на железнодорожном переезде в Саратовской области. Автобус следовал по маршруту «Чимкент - Воронеж».

Трагедия произошла в субботу, 17 ноября около 12 часов. По предварительным данным следствия, водитель нарушил правила и выехал на рельсы на запрещающий согнал светофора. В результате ДТП погибли пять человек из семи пассажиров, находившихся в салоне. Все они граждане Узбекистана.

В больницу с ранениями различной степени тяжести попали 61-летний водитель и его напарник – сменщик.

- В отношении водителя автобуса, допустившего столкновение с товарным поездом на ж/д переезде в районе поселка Озинки, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения"), он задержан", — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.