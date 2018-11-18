2018-11-18T08:23:53+03:00
Общество

Из Воронежского заповедника выдворяют «иностранцев»

Инспекторы и добровольцы вырубили белые акации на берегу озера Чистое
Елена ФЕДЯШЕВА
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На днях сотрудники заповедника и добровольцы очистили от белой акации часть побережья заповедного озера Чистое.

Эту работу в Воронежском заповеднике проводят с целью ликвидации чужеродных видов растений, завезенных в 30-е годы прошлого столетия. В то время в наши леса активно переселяли американскую норку, енотовидную собаку, черно-бурую лисицу. Для создания им естественных условий обитания высаживали деревья и кустарники, растущие на родине этих животных.

- Так и появились в заповеднике робиния, клен ясенелистный и другие американские, дальневосточные и азиатские виды растений, - рассказали в заповеднике.

Позже эту практику признали ошибочной. Чужеродные виды растений, не имея в наших условиях, естественных врагов, начали активно распространяться, вытесняя местные виды на территории заповедника.

- В Воронежском заповеднике клен ясенелистный и робиния лжеакациевая, более известная как белая акация, на некоторых участках стали преобладать в древостое, - рассказали в администрации заповедника. - Возникает реальная угроза изменения облика наших лесов. Под кронами этих чужеродных деревьев резко снижается биологическое разнообразие, происходит вытеснение местной флоры. Лесоустройство 2013 года уже отметило на территории заповедника несколько лесных выделов с преобладанием робинии и клена ясенелистного.

Как отмечают сотрудники заповедника, пока эти растения распространены локально, с ними можно и нужно бороться. Позже ситуацию контролировать будет невозможно.

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