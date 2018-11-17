2018-11-17T20:05:24+03:00
Происшествия

В Воронеже уже месяц ищут 64-летнего мужчину

О местонахождении Александра Полупанова ничего неизвестно с 19 октября
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж».Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж».
Изменить размер текста:

В Воронеже уже месяц ищут 64-летнего мужчину. О местонахождении Александра Полупанова ничего неизвестно с 19 октября. Информация об этом появилась в группе поискового отряда в группе поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети в субботу, 17 ноября.

Рост пенсионера 167 см. У пропавшего худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза. Также сообщается, что мужчина сутулится.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Александра Популанова, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежский «Буран» проиграл «Торосу» из Нефтекамска по буллитам
В Воронеже пропал 14-летний подросток
Воронежцы пожаловались на варварское закрашивание граффити в Северном микрорайоне
Роскосмос показал запуск ракеты с воронежским двигателем
Воронежские активисты попросили у властей денег на велодорожки и велопрокат
В Воронеже в декабре снесут еще 10 киосков
В Воронежской области «пятерка» столкнулась с МАЗом: пострадали 4 человека
В Левобережном районе Воронежа из-за бешеного питомца установили карантин
В Воронеже на пожаре погибла пенсионерка и ее 6-летняя внучка
В парке Воронежа женщину избили дубинкой и украли кошелек
В Воронеже «девятка» забралась на ступеньки ради бесплатной парковки
В Воронеже маршрутчик перегородил дорогу пешеходам на зебре
Воронежцы пожаловались на массовое вскрытие машин по всему городу
Прокуратура: воронежские коммунальщики не торопятся готовиться к зиме
В Воронежской области урезали прожиточный минимум детям
Глава Воронежа поддержал идею создания в городе Дома предпринимателей
В Воронежской области 17-летний подросток попал под поезд
Воронежцы еще могут поучаствовать в общественном обсуждении проекта Стратегии – 2035
Умерла женщина, раненная в страшном ДТП под Воронежем с двумя автобусами
После смерти двух детей на пожаре под Воронежем Следственный комитет возбудил уголовное дело
Воронежец выиграл в лотерею 900 тысяч рублей
Глава Воронежа Вадим Кстенин одобрил проект бюджета на 2019 год
В Воронеже ликвидировали 45 незаконных рекламных конструкций