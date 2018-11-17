СЕГОДНЯ 20:04 2018-11-17T20:05:24+03:00

О местонахождении Александра Полупанова ничего неизвестно с 19 октября

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В Воронеже уже месяц ищут 64-летнего мужчину. О местонахождении Александра Полупанова ничего неизвестно с 19 октября. Информация об этом появилась в группе поискового отряда в группе поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети в субботу, 17 ноября.

Рост пенсионера 167 см. У пропавшего худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза. Также сообщается, что мужчина сутулится.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Александра Популанова, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.