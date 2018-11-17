Воронежский «Буран» проиграл «Торосу» из Нефтекамска по буллитам

СЕГОДНЯ 19:44 2018-11-17T19:44:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Первая половина матча, хотя и скучной не была, обошлась без голов. На 34 минуте ворота «Бурана» распечатал Илья Баранов. Когда уже скоро должна была зазвучать сирена, большинство реализовал Алексей Шантыка, затолкавший шайбу в сетку – 1:1.

В третьем периоде на 53 минуте жуткий провал в обороне «Бурана» использовал на все сто Артем Чернов. Впрочем, вскоре гостей еще раз наказали за удаление, классную комбинацию завершил мощным и точным броском Руслан Хасаншин – 2:2.

Овертайм заполнился массой нереализованных моментов, но счет остался прежним. В серии послематчевых буллитов, сначала точными бросками отметились лишь Кристиан Афанасьев у гостей и Дмитрий Сидляров у хозяев. Пожалуй, решающим стал почти уже отраженный Александром Хомутовым, но предательски заскочивший в ворота бросок Антона Пачина. Игорь Мирнов был неточен, а капитан «Тороса» Станислав Голованов хладнокровно принес победу своей команде. Итог 1:3 по буллитам, два очка у «Тороса», одно у «Бурана».

С 21 очком «ураганные» делят 21- 22 места с ХК «Тамбов». Следующая игра - с традиционно неудобным «Нефтяником» из Альметьевска, регулярно громящего «Буран». Матч пройдет в Воронеже 19 ноября. Начнется он в 19.00.