СЕГОДНЯ 19:36 2018-11-17T19:36:40+03:00

О местонахождении Дениса Колядченко ничего неизвестно с 16 ноября

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В Воронеже пропал 14-летний подросток. О местонахождении Дениса Колядченко ничего неизвестно с 16 ноября. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети в субботу, 17 ноября.

Рост ребенка около 160 см. У подростка худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. В день исчезновения Денис Колядченко был одет в темно-синюю куртку, черные джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто что-либо слышал или знает о местонахождении ребенка, волонтеры поискового отряда просят срочно позвонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112. Для поиска требуется помощь добровольцев.