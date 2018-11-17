2018-11-17T18:55:10+03:00
Общество

Воронежцы пожаловались на варварское закрашивание граффити в Северном микрорайоне

Желтые дома теперь покрыты красными пятнами
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
Изменить размер текста:

Воронежцы пожаловались на варварское закрашивание граффити в Северном микрорайоне. Желтые дома на Московском проспекте от остановки «Клинической» до остановки «Памятник Славы» теперь покрыты красными пятнами. Фото возмущенные местные жители опубликовали в популярной группе в соцсети в субботу, 17 ноября.

- Неизвестные «благодетели» закрасили граффити и надписи краской на домах по Московскому проспекту. И хотелось бы сказать «спасибо» за такую работу, но это сделано красной краской по светлым домам! Что это за издевательство? Смотреть страшно на дома! Как пятна ржавчины! Чем такое, лучше б вообще ничего не делали, - взбунтовались горожане.

В комментариях к посту местные жители присоединились к автору.

- Уж лучше бы оставили граффити! Не матом ведь написано было! Это тоже искусство! А вот «это» не пойми что! - отметила горожанка Анна.

А как вы считаете, лучше оставить граффити или закрашивать творчество уличных художников краской?

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Роскосмос показал запуск ракеты с воронежским двигателем
Воронежские активисты попросили у властей денег на велодорожки и велопрокат
В Воронеже в декабре снесут еще 10 киосков
В Воронежской области «пятерка» столкнулась с МАЗом: пострадали 4 человека
В Левобережном районе Воронежа из-за бешеного питомца установили карантин
В Воронеже на пожаре погибла пенсионерка и ее 6-летняя внучка
В парке Воронежа женщину избили дубинкой и украли кошелек
В Воронеже «девятка» забралась на ступеньки ради бесплатной парковки
В Воронеже маршрутчик перегородил дорогу пешеходам на зебре
Воронежцы пожаловались на массовое вскрытие машин по всему городу
Прокуратура: воронежские коммунальщики не торопятся готовиться к зиме
В Воронежской области урезали прожиточный минимум детям
Глава Воронежа поддержал идею создания в городе Дома предпринимателей
В Воронежской области 17-летний подросток попал под поезд
Воронежцы еще могут поучаствовать в общественном обсуждении проекта Стратегии – 2035
Умерла женщина, раненная в страшном ДТП под Воронежем с двумя автобусами
После смерти двух детей на пожаре под Воронежем Следственный комитет возбудил уголовное дело
Воронежец выиграл в лотерею 900 тысяч рублей
Глава Воронежа Вадим Кстенин одобрил проект бюджета на 2019 год
В Воронеже ликвидировали 45 незаконных рекламных конструкций