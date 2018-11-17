СЕГОДНЯ 18:52 2018-11-17T18:55:10+03:00

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Воронежцы пожаловались на варварское закрашивание граффити в Северном микрорайоне. Желтые дома на Московском проспекте от остановки «Клинической» до остановки «Памятник Славы» теперь покрыты красными пятнами. Фото возмущенные местные жители опубликовали в популярной группе в соцсети в субботу, 17 ноября.

- Неизвестные «благодетели» закрасили граффити и надписи краской на домах по Московскому проспекту. И хотелось бы сказать «спасибо» за такую работу, но это сделано красной краской по светлым домам! Что это за издевательство? Смотреть страшно на дома! Как пятна ржавчины! Чем такое, лучше б вообще ничего не делали, - взбунтовались горожане.

В комментариях к посту местные жители присоединились к автору.

- Уж лучше бы оставили граффити! Не матом ведь написано было! Это тоже искусство! А вот «это» не пойми что! - отметила горожанка Анна.

А как вы считаете, лучше оставить граффити или закрашивать творчество уличных художников краской?