Роскосмос показал запуск ракеты с воронежским двигателем

СЕГОДНЯ 17:53 2018-11-17T17:59:47+03:00

Фото: КЦ «Южный» с группы Роскосмоса в соцсети.

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В Сети появилось видео запуска с космодрома «Байконур» ракеты-носителя «Союз-ФГ» с воронежским двигателем. Запись опубликовали в группе Роскосмоса в соцсети в пятницу, 16 ноября.

Корабль доставит на Международную космическую станцию около 2,5 тонн сухих грузов: топливо в баках, воду и сжатые газы. Стыковку с МКС запланировали на 18 ноября.