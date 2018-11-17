2018-11-17T17:59:47+03:00
Общество

Роскосмос показал запуск ракеты с воронежским двигателем

Грузы на МКС доставит корабль «Прогресс МС-10» [видео]
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: КЦ «Южный» с группы Роскосмоса в соцсети.Фото: КЦ «Южный» с группы Роскосмоса в соцсети.
Изменить размер текста:

В Сети появилось видео запуска с космодрома «Байконур» ракеты-носителя «Союз-ФГ» с воронежским двигателем. Запись опубликовали в группе Роскосмоса в соцсети в пятницу, 16 ноября.

Корабль доставит на Международную космическую станцию около 2,5 тонн сухих грузов: топливо в баках, воду и сжатые газы. Стыковку с МКС запланировали на 18 ноября.

Запуск ракеты .Видео запуска грузового корабля Прогресс МС-10 с космодрома Байконур Стыковка с Международной космической станцией запланирована 18 ноября в 22:30 мск. #ПрогрессМС10 #запуск

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцы пожаловались на варварское закрашивание граффити в Северном микрорайоне
Воронежские активисты попросили у властей денег на велодорожки и велопрокат
В Воронеже в декабре снесут еще 10 киосков
В Воронежской области «пятерка» столкнулась с МАЗом: пострадали 4 человека
В Левобережном районе Воронежа из-за бешеного питомца установили карантин
В Воронеже на пожаре погибла пенсионерка и ее 6-летняя внучка
В парке Воронежа женщину избили дубинкой и украли кошелек
В Воронеже «девятка» забралась на ступеньки ради бесплатной парковки
В Воронеже маршрутчик перегородил дорогу пешеходам на зебре
Воронежцы пожаловались на массовое вскрытие машин по всему городу
Прокуратура: воронежские коммунальщики не торопятся готовиться к зиме
В Воронежской области урезали прожиточный минимум детям
Глава Воронежа поддержал идею создания в городе Дома предпринимателей
В Воронежской области 17-летний подросток попал под поезд
Воронежцы еще могут поучаствовать в общественном обсуждении проекта Стратегии – 2035
Умерла женщина, раненная в страшном ДТП под Воронежем с двумя автобусами
После смерти двух детей на пожаре под Воронежем Следственный комитет возбудил уголовное дело
Воронежец выиграл в лотерею 900 тысяч рублей
Глава Воронежа Вадим Кстенин одобрил проект бюджета на 2019 год
В Воронеже ликвидировали 45 незаконных рекламных конструкций