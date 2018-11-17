Роскосмос показал запуск ракеты с воронежским двигателем
Грузы на МКС доставит корабль «Прогресс МС-10» [видео]
Фото: КЦ «Южный» с группы Роскосмоса в соцсети.
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В Сети появилось видео запуска с космодрома «Байконур» ракеты-носителя «Союз-ФГ» с воронежским двигателем. Запись опубликовали в группе Роскосмоса в соцсети в пятницу, 16 ноября.
Корабль доставит на Международную космическую станцию около 2,5 тонн сухих грузов: топливо в баках, воду и сжатые газы. Стыковку с МКС запланировали на 18 ноября.
Запуск ракеты .Видео запуска грузового корабля Прогресс МС-10 с космодрома Байконур Стыковка с Международной космической станцией запланирована 18 ноября в 22:30 мск. #ПрогрессМС10 #запуск