Воронежские активисты попросили у властей денег на велодорожки и велопрокат
Воронежские активисты отправили в мэрию письмо с просьбой разработать программу развития велоинфраструктуры в городе и за его чертой. Обращение подписали 583 человека. Документ опубликовали в соцсети.
В письме активисты движения «ВелоВоронеж» попросили мэра ежегодно строить новые участки велодорожек, а также выделять средства на поддержание их в рабочем состоянии. Кроме того, воронежцы предложили создать общегородской велопрокат и поощрять горожан пользоваться велосипедами как экологически чистым транспортом. По словам авторов инициативы, это должно повысить степень комфортности городской среды и улучшить экологическую ситуацию в Воронеже.
- Конечно, осенью активность у велосипедистов небольшая, и для нас это был первый опыт такой работы, но проба оказалась позитивно-положительной и показала, что запрос есть! Весной-летом проведем еще один подобный сбор подписей. Есть мысль сделать такую акцию ежегодной, - рассказали активисты.