Воронежские активисты попросили у властей денег на велодорожки и велопрокат

СЕГОДНЯ 16:47 2018-11-17T16:54:38+03:00

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Воронежские активисты отправили в мэрию письмо с просьбой разработать программу развития велоинфраструктуры в городе и за его чертой. Обращение подписали 583 человека. Документ опубликовали в соцсети.

В письме активисты движения «ВелоВоронеж» попросили мэра ежегодно строить новые участки велодорожек, а также выделять средства на поддержание их в рабочем состоянии. Кроме того, воронежцы предложили создать общегородской велопрокат и поощрять горожан пользоваться велосипедами как экологически чистым транспортом. По словам авторов инициативы, это должно повысить степень комфортности городской среды и улучшить экологическую ситуацию в Воронеже.

- Конечно, осенью активность у велосипедистов небольшая, и для нас это был первый опыт такой работы, но проба оказалась позитивно-положительной и показала, что запрос есть! Весной-летом проведем еще один подобный сбор подписей. Есть мысль сделать такую акцию ежегодной, - рассказали активисты.