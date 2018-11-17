СЕГОДНЯ 15:48 2018-11-17T16:00:09+03:00

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В Воронеже в декабре снесут еще 10 киосков. Такую информацию опубликовали на сайте мэрии в пятницу, 16 ноября.

Демонтировать будут павильоны в двух районах: три в Левобережном (на улицах Ленинградской, Новосибирской и Героев Стратосферы и семь в Железнодорожном (на Ленинском проспекте, улицах Остужева и Артамонова, а также на переулке Зои Космодемьянской). Пять из указанных нестационарных торговых объектов реализовали табачную продукцию и воду, остальные же относились к системе общественного питания.