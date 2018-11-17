2018-11-17T14:15:12+03:00
Происшествия

В Воронежской области «пятерка» столкнулась с МАЗом: пострадали 4 человека

ДТП произошло на трассе М4 «Дон» в Каширском районе
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Страшная авария произошла в 7.15 утра субботы, 17 ноября, в Каширском районе. На на 564-м километре трассы М4 «Дон» ВАЗ-2105 столкнулся с МАЗом. Пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

29-летний житель Новохоперского района на «пятерке» ехал со стороны Воронежа в направлении Ростова-на-Дону. В начале восьмого утра легковушка влетела в МАЗ, двигавшийся в попутном направлении. За рулем грузовика с полуприцепом находился в тот момент 38-летний житель Нижегородской области.

Как рассказали в ведомстве, в аварии серьезно пострадал водитель «пятерки» и трое его пассажиров: 19-летняя девушка, 36-летний мужчина и 49-летняя женщина. Все они - жители Новохоперского районе. Пострадавших госпитализировали. Что стало причиной ДТП, теперь устанавливают сотрудники полиции.

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