2018-11-17T14:56:55+03:00
Общество

В Левобережном районе Воронежа из-за бешеного питомца установили карантин

Ограничения будут действовать до 21 января 2019 года
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Левобережном районе Воронежа из-за бешеного питомца объявили карантин. Накануне губернатор Александр Гусев подписал соответствующее постановление. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 16 ноября.

В связи с этим на территории дома №8 по улице Цимлянской до 21 января 2019 года нельзя будет проводить выставки собак и кошек, а также вывозить домашних животных за пределы подкарантинной местности. Эпизоотическим очагом признали квартиру.

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