2018-11-17T11:56:25+03:00
Происшествия

В парке Воронежа женщину избили дубинкой и украли кошелек

Нападавшего уже задержали сотрудники полиции
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Воронеже на женщину напали в парке. Неизвестный ударил ее дубинкой по голове и украл кошелек. Горожанка обратилась в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Россси по региону в субботу, 17 ноября.

Около шести часов вечера 24 октября 31-летняя местная жительница гуляла в парке. В какой-то момент сзади к ней подбежал неизвестный и ударил ее дубинкой по голове. От боли женщина упала и выронила сумку. Рядом с собой она увидела мужчину, который схватил выпавший из сумки кошелек и, заметив то, что она еще жива, попытался ударить ее снова. Проходящие мимо граждане остановили грабителя, но задержать его им не удалось. Мужчина скрылся.

На месте происшествия сотрудники полиции нашли дубинку, которой, предположительно, нападавший и избивал горожанку. После проведения экспертиз личность грабителя установили. Им оказался 35-летний житель столицы Черноземья, ранее судимый за аналогичные преступления. Мужчина пытался скрыться от полиции, меняя номера телефонов и адреса проживания. Но в итоге его удалось задержать.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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