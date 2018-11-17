2018-11-17T10:51:21+03:00
Общество

В Воронеже «девятка» забралась на ступеньки ради бесплатной парковки

Сумасшедшую стоянку ВАЗа заметили в районе Петровского сквера
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже «девятка» забралась на ступеньки ради бесплатной парковки. Судя по всему, водителю ВАЗа не хватило места на тротуаре, поэтому он решил разместить свое авто на высоте. Сумасшедшую стоянку горожане заметили в районе Петровского сквера. Фото пользователи опубликовали в популярной группе в соцсети в пятницу, 16 ноября.

- Это что-то новенькое, - отметили местные жители в комментариях к посту.

Скорее всего хозяин машины решил таким образом избежать оплаты стоянки или ему просто не хватило места. Правда, пока непонятно, как отечественный автомобиль будет спускаться и выезжать, ведь сзади уже пристроился внедорожник.

Кто-то из воронежцев назвал такую парковку «гордой» и предложил также парковаться возле мэрии, а кому-то вариант явно не понравился:

- Скоро в подъездах домов парковаться будут, - возмутилась горожанка Ольга.

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