СЕГОДНЯ 09:52 2018-11-17T10:52:20+03:00

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В Воронеже маршрутчик перегородил дорогу пешеходам на зебре. Водитель автобуса 77к остановился перед перекрестком прямо на пешеходном переходе. Фото горожане опубликовали в популярной группе в соцсети в пятницу, 16 ноября.

- Маршрут 77к сегодня демонстрирует, как нужно останавливаться перед перекрёстком, когда по переходу идут люди. Так держать! - подписал снимок автор.

По мнению воронежцев, подобная остановка для автобусов стала нормой. Водителям все равно, что они создают аварийную ситуацию и мешают пешеходам. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются на зебрах рядом с остановками. Таким образом, маршрутчики собирают пассажиров.

- Все маршрутные компании уже сто лет, как коммерческие. Им важно за день норму сделать. А на остальное плевать. Если кого закроют, то половина города не успеет по своим делам. Нужно брать выше, чтобы государство ввело государственную транспортную сеть, за которую они будут обязаны отвечать. Только вот проблемка - в коммерческих «компашках» больше платят, - написала в комментариях местная жительница Екатерина.

В Воронеже нарушения ПДД водителями маршруток ежедневно становятся поводом обсуждения в соцсетях. Так, недавно на видео попало, как маршрутчик не уступает дорогу скорой помощи со включенной сиреной.