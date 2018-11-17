2018-11-17T08:52:32+03:00
Общество

Воронежцы пожаловались на массовое вскрытие машин по всему городу

Воры вытаскивают из авто аккумуляторы и личные вещи
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
..Фото: Юлия ДИДЕНКО
Изменить размер текста:

Воронежцы пожаловались на массовое вскрытие машин по всему городу. Воры чаще всего пробираются в отечественные авто и вытаскивают из них аккумуляторы и личные вещи. Об этом в одной из популярных городски групп в соцсети написал местный житель Роман в пятницу, 16 ноября.

- В районе Остужева вскрывают машины, вынимают аккумулятор, личные вещи. Вскрывают преимущественно АвтоВАЗ. Советую всем забирать документы и личные вещи! - сообщил горожанин.

В комментариях к посту воронежцы отметили, что подобные случаи происходят сейчас по всему городу. По словам местных жителей, в некоторых дворах машины вскрывают даже по несколько раз.

- В центре тоже шныряют, у меня вскрыли машину и козырёк от солнца вырвали, в нем полис осаго был и свидетельство о регистрации ТС. Сейчас поставил машину под камеры, будем «ждать» снова, - рассказал автовладелец.

В итоге горожане сошлись на том, что помочь может в этом случае только гараж или охраняемая стоянка.

Местные жители также затронули еще одну серьезную проблему.

- Это всё поправимо, а вот угонов масса в городе, просто мало пишут об этом. Реалии таковы, что сотни машин в год пропадают в городе безвозвратно! Причем машины на 90% бюджетные, Не какие то там внедорожники и так далее. Сейчас ситуация критичная стала вообще, по несколько за сутки угоняют! Берегите свои машины! - отметила горожанка.

А как вы боретесь с автоворами?

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже «девятка» забралась на ступеньки ради бесплатной парковки
В Воронеже маршрутчик перегородил дорогу пешеходам на зебре
Прокуратура: воронежские коммунальщики не торопятся готовиться к зиме
В Воронежской области урезали прожиточный минимум детям
Глава Воронежа поддержал идею создания в городе Дома предпринимателей
В Воронежской области 17-летний подросток попал под поезд
Воронежцы еще могут поучаствовать в общественном обсуждении проекта Стратегии – 2035
Умерла женщина, раненная в страшном ДТП под Воронежем с двумя автобусами
После смерти двух детей на пожаре под Воронежем Следственный комитет возбудил уголовное дело
Воронежец выиграл в лотерею 900 тысяч рублей
Глава Воронежа Вадим Кстенин одобрил проект бюджета на 2019 год
В Воронеже ликвидировали 45 незаконных рекламных конструкций