СЕГОДНЯ 08:35 2018-11-17T08:52:32+03:00

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Воронежцы пожаловались на массовое вскрытие машин по всему городу. Воры чаще всего пробираются в отечественные авто и вытаскивают из них аккумуляторы и личные вещи. Об этом в одной из популярных городски групп в соцсети написал местный житель Роман в пятницу, 16 ноября.

- В районе Остужева вскрывают машины, вынимают аккумулятор, личные вещи. Вскрывают преимущественно АвтоВАЗ. Советую всем забирать документы и личные вещи! - сообщил горожанин.

В комментариях к посту воронежцы отметили, что подобные случаи происходят сейчас по всему городу. По словам местных жителей, в некоторых дворах машины вскрывают даже по несколько раз.

- В центре тоже шныряют, у меня вскрыли машину и козырёк от солнца вырвали, в нем полис осаго был и свидетельство о регистрации ТС. Сейчас поставил машину под камеры, будем «ждать» снова, - рассказал автовладелец.

В итоге горожане сошлись на том, что помочь может в этом случае только гараж или охраняемая стоянка.

Местные жители также затронули еще одну серьезную проблему.

- Это всё поправимо, а вот угонов масса в городе, просто мало пишут об этом. Реалии таковы, что сотни машин в год пропадают в городе безвозвратно! Причем машины на 90% бюджетные, Не какие то там внедорожники и так далее. Сейчас ситуация критичная стала вообще, по несколько за сутки угоняют! Берегите свои машины! - отметила горожанка.

А как вы боретесь с автоворами?