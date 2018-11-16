Прокуратура: воронежские коммунальщики не торопятся готовиться к зиме

16 Нояб. 23:28 2018-11-16T23:28:37+03:00

К отопительному сезону как следует подготовились далеко не все коммунальные предприятия. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В управляющих компаниях не спешили с ремонтом

Изменить размер текста: A A

В ходе проверки прокуратуры в связи с началом отопительного сезона сотрудники надзорного ведомства обнаружили ряд нарушений.

В АО «УК Левобережного района» своевременно не подготовили многоэтажки к отопительному периоду, не предоставили документы в органы местного самоуправления для подписания паспортов готовности их к зиме. Подобные факты были также в Богучарском, Железнодорожном, Коминтерновском, Советском районах.

В ООО «УК Семья» и ООО «УК Новый город» не спешили чинить общедомовые приборы учета тепловой энергии в обслуживаемых многоэтажках Ленинского района.

В МКП «Воронежтеплосеть» в установленный срок не завершили ремонт котельных, не выполнили план-график восстановления циркулярной линии на 2018 год. Также работники этого предприятия не согласовали план капитального ремонта и замены теплоэнергетического оборудования с мэрией.

Работники ООО «Тепловое и гостиничное хозяйство» сорвали сроки проведения ремонтных работ на сетях теплоснабжения в селе Репьевка. МУП «Водник» вовремя не отремонтировали водопровод в селе Парижская Коммуна Верхнехавского района.

Газовые котельные ООО «Мамон-теплосеть» не были укомплектованы необходимым количеством работников. Также у предприятия не был заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности за возможное причинение вреда в результате аварии.

Прокуроры Воронежа и Грибановского района обнаружили, что котельные муниципальных предприятий не обеспечивали резервным топливом.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры области.