2018-11-16T20:16:36+03:00
Общество

В Воронежской области урезали прожиточный минимум детям

При этом трудоспособному населению и пенсионерам его на мизерную сумму увеличили
Яков СТРОГОВ
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С таким прожиточным минимумом на социальные выплаты не разживешься.С таким прожиточным минимумом на социальные выплаты не разживешься.Фото: из архива «КП»
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В правительстве Воронежской области приняли постановление о прожиточном минимуме на третий квартал 2018 года.

Шокирующая деталь – по сравнению с вторым кварталом значительно урезали сумму, полагающуюся детям – на 129 рублей (до 8657). При этом для работающих воронежцев и жителей области ее, напротив, увеличили на 37 рублей – до 9427 руб., для пенсионеров – на 43 (до 7282).

Напомним, прожиточный минимум – это минимальный доход, при котором человек может жить, а не умирать, при этом оставаясь мало-мальски здоровым. Видно, наши чиновники в отличие от их саратовского коллеги не пробовали жить, скажем, на одних макаронах. Может быть, тогда они менее цинично подходили бы к определению прожиточного минимума.

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