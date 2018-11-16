В Воронежской области 17-летний подросток попал под поезд и чудом остался жив

СЕГОДНЯ 18:54 2018-11-16T19:06:38+03:00

Это уже второй подобный случай за последние три недели

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В четверг, 15 ноября, около шести чесов вечера 17-летний студент россошанского техникума шел возле железнодорожных путей на перегоне Россошь-Райновская. Молодой человек был в капюшоне, и, видимо, не заметил приближения поезда. Машинист просигналил, а потом нажал на тормоза.

Подростка затянуло под поезд, он получил травмы. Юношу отвезли в больницу.

Напомним, 27 октября около десяти часов вечера на перегоне Графская – Углянец под поезд затянуло 14-летнего мальчика, также шедшего вдоль путей. Подростка отвезли в одну из воронежских больниц.

Работники железной дороги не раз предупреждали, что нельзя ходить вдоль железной дороги с капюшоном, а иногда и с наушниками, в которых грохочет музыка. Однако то, что это смертельно опасно, понимают далеко не все.