В Воронежской области 17-летний подросток попал под поезд и чудом остался жив
В четверг, 15 ноября, около шести чесов вечера 17-летний студент россошанского техникума шел возле железнодорожных путей на перегоне Россошь-Райновская. Молодой человек был в капюшоне, и, видимо, не заметил приближения поезда. Машинист просигналил, а потом нажал на тормоза.
Подростка затянуло под поезд, он получил травмы. Юношу отвезли в больницу.
Напомним, 27 октября около десяти часов вечера на перегоне Графская – Углянец под поезд затянуло 14-летнего мальчика, также шедшего вдоль путей. Подростка отвезли в одну из воронежских больниц.
Работники железной дороги не раз предупреждали, что нельзя ходить вдоль железной дороги с капюшоном, а иногда и с наушниками, в которых грохочет музыка. Однако то, что это смертельно опасно, понимают далеко не все.