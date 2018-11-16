Воронежцы еще могут поучаствовать в общественном обсуждении проекта Стратегии – 2035

СЕГОДНЯ 18:29 2018-11-16T18:33:02+03:00

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Осталось немного времени для общественного обсуждения проекта Стратегии – 2035, которое стартовало 30 октября. Уже 18 ноября 2018 года оно будет окончено. Напомним, с самим текстом проекта можно ознакомиться здесь.

Проект Стратегии социально-экономического развития Воронежа на период до 2035 года разработан в соответствии с Федеральным Законом и распоряжением администрации города.

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